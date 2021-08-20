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Политика20 августа 2021 0:37

Польша обвинила Белоруссию в провоцировании миграционного кризиса на границе

Пшидач считает, что этот кризис является политической операцией Лукашенко
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что власти Белоруссии спровоцировали ситуацию с кочующими на польско-белорусской границе беженцами. Такое мнение он озвучил в эфире польского телеканала TVN24.

По мнению дипломата, происходящее - политическая операция президента республики Беларусь Александра Лукашенко.

- Не может быть согласия на то, чтобы цинично использовать этих людей в качестве живого щита, как инструмент политического давления на Польшу. Эти мигранты были отправлены Александром Лукашенко, который такими действиями пытается спровоцировать кризис, - заявил Пшидач.