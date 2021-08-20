Создатель "Большой глины № 4" в Москве прокомментировал скандал вокруг его скульптуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автор "Большой глины № 4", которая установлена в Москве на Болотной набережной, Урс Фишер прокомментировал скандал вокруг его скульптуры.

Создатель работы признался, что не ожидал такого внимания к своему творению.

- Я абсолютно в восторге от скульптуры, локации, от этого островка, где она находится....Это очень красивое сочетание, что она стоит на этом островке. Это очень здорово, что она находится в общедоступном месте, – рассказал создатель, - заявил Фишер в эфире телеканала "Москва 24".