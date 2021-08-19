Cкульптурная куча раздора: Максим Галкин сцепился с Ксенией Собчак из-за инсталляции в центре Москвы

Максим Галкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин на днях рассказал о том, что шокирован арт-объектом, который установили в центре Москвы. Речь идет о 12-метровой скульптурной куче швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4". Инсталляция представляет собой комок глины из алюминия. По замыслу создателя, арт-объект "посвящен осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека". Супруг Аллы Пугачевой не стал сдерживаться и довольно эмоционально охарактеризовал памятник. Однако внезапно ему ответила Ксения Собчак.

Ксения Собчак неделю собиралась с мыслями, узрев сообщение Максима Галкина о скульптуре художника Урса Фишера "Большая глина № 4". В частности, супруг Аллы Пугачевой заявил: "Это реально ужасно, отвратительно, мерзко! Там нет реально никакого смысла, никакого искусства. Почему никто не скажет, что такие художники - это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы. Мы видим, что это говно".

Жена Константина Богомолова смело парировала шоумену. "Если ты вокруг видишь говно, и во всем видишь говно, и во всех видишь говно, то это проблема явно имеет какое-то отношение к тебе. Уверена, что до этой свежей мысли никто до меня не додумался, поэтому хорошо, что у вас есть я... Что видят в этой работе люди? Что пишут об этом в сети? Что они не видят в себе? А не видят они свое сознание лоха, или, если мягче, «не насмотренного человека». Когда все, что непонятно, все, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить", - сказала, как отрезала, телеведущая.

После чего прошлась по замку Галкина и Пугачевой в деревне Грязь. Как известно, Максим очень гордится своим имением. "Вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне, шутки про тещу, голубой огонек с оливье и вот это вот все", - заявила блондинка.

Ответ Галкина не заставил себя ждать. Артист записал видео, в котором четко и по пунктам ответил на претензии теледивы. "Ксения Собчак вскочила на подножку трамвая и разродилась постом, в котором рассказала, что мы все лохи не насмотренные, ничего не понимаем в современном искусстве", - заявил шоумен.

Он решил разжевать для тех, кто не понял с первого раза, почему ему не понравилась идея разместить модную скульптуру в центре Москвы. Максим напомнил, что в предыдущем видео на данную тему он пожалел отечественных современных художников. Он сожалеет, что их работы не удостоились такого же внимания, как "Большая глина № 4".

Прокомментировал Максим и шпильку Ксении по поводу его замка в деревне Грязь. Артист подчеркнул, что, в отличие от скульптуры Фишера, его особняк в готическом стиле прекрасно вписывается в местный ландшафт. "Искусство, которое стоит посреди большого старого города, в центре столицы, - это должно быть талантливое искусство. Я говорю, что это произведение бездарное. Дело не в том, на что оно похоже, оно не талантливое, и точка", - резюмировал артист.