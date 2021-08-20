Вирусолог Александр Чепурнов оценил эффективность вакцины от коронавируса в виде спрея в нос Фото: Shutterstock

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов считает, что интраназальная аппликация, то есть нанесение вакцинного препарата на слизистую, для защиты от коронавируса гипотетически должно быть очень эффективно. Об этом предположении он рассказал в выпуске программы "Антиковид" на радио "Комсомольская правда".

По его мнению, к интраназальному методу введения вакцины по сравнению с уколом у граждан отношение менее серьезное.

- Действительно, есть такой момент: когда закапали в нос или спреем обработали, то не совсем понятно, сколько осталось, сколько вылилось. Именно поэтому у населения отношение менее серьезное. Да и непривычно это для прививок, - рассказал эксперт.

Чепурнов добавил, что при интраназальная аппликация могла бы стать основным методом введения вакцины, если выяснится, что миру длительное время придется регулярно ревакцинироваться.

- Почему такой подход был бы лучшим? Потому что входные ворота для коронавирусной инфекции – слизистая носа и ротоглотки. А благодаря интраназальной вакцине может появиться то, что в иммунологии называется слизистым, или мукозным иммунитетом. Это дополнительная защита, в слизистой увеличивается количество специфических иммуноглобулинов (антител) к коронавирусу. В результате размножение возбудителя инфекции может быть остановлено на самом раннем этапе, - рассказал специалсит.

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