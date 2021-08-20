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Здоровье20 августа 2021 5:40

Роспотребнадзор: Цельнозерновые и бобовые продукты помогают восстановиться после коронавируса

В ведомстве напомнили о важности правильного питания после перенесенной болезни
Источник:kp.ru
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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала о том, какие продукты помогут организму человека восстановиться после перенесенного covid-19.

По ее словам, прежде всего стоит помнить о правильном питании. В рацион нужно включить цельнозерновые продукты, бобовые, а также не менее пяти порций фруктов, овощей и ягод. Еще нужно употреблять рыбу и кисломолочные продукты. Однако красная икра не поможет быстрее поправиться после коронавируса.

- Полноценный и сбалансированный рацион играет одну из важнейших ролей в реабилитации после перенесённого заболевания. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты, - сказала Провоторова РИА Новости.