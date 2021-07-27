Неожиданные последствия ковида: Вирус вызывает повышенный аппетит и ожирение

Часто после выписки у больных коронавирусной инфекцией улетучившиеся было килограммы начинают нарастать обратно, вплоть до угрозы возникновения ожирения. Фото: Shutterstock

Одним из последствий ковида стало то, что после выздоровления больные начинают набирать килограммы. Причем многие из них довольно сильно худеют за время болезни - из-за высокой температуры и потери обоняния и вкусовых ощущений многим совершенно не хочется есть. Более того, часть пациентов жалуется, что пища неприятна на вкус или им кажется, что она ужасно воняет.

И вот после выписки улетучившиеся килограммы начинают нарастать обратно, вплоть до угрозы возникновения ожирения. Одна из причин, лежащих на поверхности, помимо возвращения чувства вкуса и обоняния, - эмоциональное заедание стресса от болезни. Но, оказывается, причина этого далеко не всегда лежит в области эмоциональной. Ученые предполагают, что существует и физиологическая взаимосвязь между ковидом и последующим набором веса.

Ученые почти каждый день узнают о новых неприятных последствиях заболевания Covid-19. Фото: REUTERS

О том, почему вылечившимся от коронавируса грозит ожирение и какой есть выход из расставленной ковидом ловушки, «Комсомолке» рассказала врач – эндокринолог Университетской клиник МГУ, кандидат медицинских наук, автор канала DoctorPavlova и бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова.

Есть гипотеза, что коронавирусная инфекция приводит к системному воспалению в организме и на фоне инфекции меняются внутриклеточные сигнальные пути. То есть клетки начинают передавать друг другу неверную информацию, отчего весь организм приходит в дисбаланс.

- В первую очередь это может привести к развитию инсулинорезистентности (снижение чувствительности к инсулину, - прим. Ред.). Я это вижу у многих моих пациентов, - рассказала Зухра Павлова. – На фоне инсулинорезистентности у человека очень сильно повышается аппетит. Происходит это так: нарушенная чувствительность клеток организма к инсулину лишает их возможности поглощать столько глюкозы, сколько требуется и это стимулирует центр голода в головном мозге. А центр насыщения при этом подавлен, в итоге человеку все время хочется есть. Как следствие, промежутки между приемами пищи сокращаются, а рука тянется к чему-то более сладкому, жирному, чему-то калорийному.

Врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любое системное воспаление поддерживает само себя, в этом сложность в борьбе с таким последствием ковида, как развивающееся ожирение.

- Самое большое зло в ожирении, что человеку требуется преодолевать значительное сопротивление организма. На этом многие ломаются. Хорошо, когда работа идет вместе с врачом, который может объяснить, в какой момент будет сложно, но это надо пережить, зато потом придет облегчение, улучшение состояния и видимый эффект, - объясняет Зухра Павлова. - Бывает, я говорю пациенту, что на следующий день после начала приема лекарств он может ощутить дискомфорт, но этого не надо бояться. Это нормальный этап перед тем, как станет лучше. Если это не проговорить, то пациенты просто бросают принимать препарат. Так и здесь, если человеку объяснить, что системное воспаление сопровождается массой побочных эффектов и психологических, и соматических, то есть телесных, и объяснить на каком этапе и что будет происходить, то преодолеть последствия ковида будет намного легче.

Врачи сейчас активно учатся работать с последствиями коронавирусной инфекции, отмечает наш эксперт.

- Ко мне недавно пришла пациентка, которая была совершенно здорова до того, как столкнулась с ковидом. Она заболела в прошлом году в первых рядах. Болела тяжело, лечилась в стационаре. Через месяц после выписки у нее начались сильные головные боли. Когда она обратилась к невропатологу, он ее отправил на МРТ, после чего ей поставили диагноз – онкология. И только после долгих разбирательств выяснилось, что это не раковая опухоль, но заметная часть мозга подверглась разрушительным процессам на фоне коронавирусной инфекции. Теперь ее лечат. Сегодня постепенно разрабатываются методики лечения последствий ковида и реабилитации пациентов. Врачи обмениваются информацией и разрабатывают схемы оздоровления, понимают, какую терапию надо назначать, какие поливитаминные комплексы применять, - говорит врач.

Реабилитационная терапия для пациентов, перенесших коронавирус, в кардиологическом центре в Генуе, Италия. Фото EPA/TASS

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ САМОМУ, ЕСЛИ БОЛЕЛ «КОРОНОЙ»

1. Очень важна физическая активность.

Хорошо работающая мышечная масса – это «печи» по уничтожению продуктов метаболизма, гормонов стресса и всего негативного, что действует и на нервную систему, и на другие ткани и органы.

- Часто после ковида человек подавлен, у него есть эмоциональные проблемы, меньше всего ему хочется заниматься физкультурой. К тому же преследует ощущение бессилия, постоянной усталости. И все-таки, нужно преодолевать себя - включать в свою жизнь посильную физическую нагрузку: начать ходить, потом плавать, делать растяжку, утреннюю гимнастику, то это помогает и с возникающим ожирением быстрее справиться, и эмоциональные проблемы победить, - уверена Зухра Павлова.

2. Дыхательные упражнения.

В интернете можно найти комплексы для дыхания, разработанные реабилитологами как раз для того, чтобы поправлять здоровье, подорванное ковидом.

- Самое сложное – начать. Это я вижу по моим пациентам, но когда человек уже начал работу, потом его не надо убеждать и уговаривать продолжать заботиться о себе, - говорит Зухра Павлова.

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