Врач назвал три правила, которые позволят избежать ожирения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-эндокринолог Пироговского центра, КДЦ "Арбатский" Ирина Бахман рассказала kp.ru о трех простых правилах, которые помогут избежать ожирения.

По ее словам, прежде всего нужно проанализировать свой тип питания и образ жизни. Причем, чем раньше начнется перестройка человека и его поведения в сторону здоровья, тем проще будет бороться и с лишними килограммами и их последствиями.

- Я уверена, что здоровый образ жизни вообще-то начинается с детского возраста, это та привычка, которую стоит воспитывать у своих детей и самим служить для них примером, - рассказала врач.

Вторым важным пунктом являются физические нагрузки. Преодолеть малоподвижный образ жизни можно и нужно, считает эксперт.

- Возможно, многие об этом слышали, но почему-то немногие это делают. Так вот, нужно минимум 20 минут в день уделять физическим упражнениям...это кардионагрузки. Если вы тренируетесь три раза в неделю, то заниматься нужно по одному часу. Как сделать эту задачу для себя посильной? Проше простого. Ходите! Вам даже не надо покупать абонемент в спортзал, у вас всегда есть прекрасный тренажер - это ваши ноги. Гуляйте, - объяснила Бахман.

Еще одним, не менее важным аспектом, является формирование здоровых привычек в питании.

- Люди потребляют много фастфуда, и тут речь не только о ресторанах быстрого питания, но и о полуфабрикатах. ... Там думают о том, чтобы человек съел побольше, а поэтому, в том числе, еще и добавляют разные соусы. Поэтому лучше всего стараться готовить пищу дома, - подытожила врач.

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