МВД РФ: Британия игнорирует запросы о выдаче предполагаемых преступников

В МВД РФ сообщили, что Британия игнорирует запросы о выдаче предполагаемых преступников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев сообщил, что Великобритания и Северная Ирландия часто игнорируют запросы России о выдаче предполагаемых преступников.

- Некоторые страны, в том числе Великобритания и Северная Ирландия, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения РФ результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела, — цитирует Лебедева РИА Новости.

Он добавил, что перспективы возвращения сбежавших за рубеж преступников есть, так как игнорирование общепринятых норм становится неудобным. Это связано с тем, что преступность уходит в сферу киберпространства.

В марте 2021 года Генеральная прокуратура России добилась выдачи из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо, сообщила пресс-служба ведомства. Мазо обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей из бюджета на реконструкцию Эрмитажа. Обвинения полагает, что Мазо в 2015 году создал вместе с заместителем главы Минкульта Григорием Пирумовым преступное сообщество и украли средства, выделенные на реконструкцию Государственного Эрмитажа. Они заключили госконтракт с подконтрольной им компанией и похитили 900 миллионов рублей. 800 из них им удалось отмыть.