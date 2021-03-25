Австрия выдала России экс-директора департамента Минкультуры Мазо

Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо. Фото: Антон Новодержкин ТАСС

Генеральная прокуратура России добилась выдачи из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо, сообщила пресс-служба ведомства. Мазо обвиняют в хищении более 900 миллионов рублей из бюджета на реконструкцию Эрмитажа.

В четверг, 25 марта, его доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что 25 февраля 2021 года Борис Мазо был арестован в Австрии.

Обвинения полагает, что Мазо в 2015 году создал вместе с заместителем главы Минкульта Григорием Пирумовым преступное сообщество и украли средства, выделенные на реконструкцию Государственного Эрмитажа. Они заключили госконтракт с подконтрольной им компанией и похитили 900 миллионов рублей. 800 из них им удалось отмыть.

В 2017 году Мазо был осуждён за хищение более 100 миллионов рублей при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве и Музея космонавтики в Калуге, но отбыл срок ещё до оглашения приговора и был освобождён сразу после приговора суда. Он сразу покинул Россию, и хищение при реставрации Эрмитажа раскрылись уже позже. Мазо заочно арестовали. В 2018 бывшего чиновника Минкульта объявили в международный розыск.