В Крыму призвали Зеленского прекратить угрожать полуострову

В крымском парламенте призвали Владимира Зеленского прекратить "рычать" на полуостров Фото: REUTERS

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить "рычать" на жителей полуострова.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что жители Крыма с радостью примут власть Киева и без каких-либо ментальных изменений. Такое заявление украинский лидер сделал в разговоре и с журналистами во время визита на остров Змеиный. По мнению Зеленского, завоевать умы жителей Крыма киевской власти будет нетрудно, а вот вернуть полуостров под свой контроль – задача более сложная. Крымчане, уверен он, понимают, что после выхода из состава Украины никаких позитивных изменений в их жизни не произошло.

- Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию, — цитирует Фикса РИА Новости.

Он добавил, что в Крыму с радостью примут тех, кто приезжает без агрессии. Фикс отметил, что тех, кто желает зла полуострову, с радостью примут "в СИЗО или тюрьме".