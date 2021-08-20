В Росгидромете назвали регионы РФ с самыми высокими климатическими рисками

Метеоролог назвал регионы РФ с самыми высокими климатическими рисками Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская рассказала какие регионы России имеют самые высокие климатические риски.

- Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны – наиболее густонаселенных районах, — приводит слова специалиста РИА Новости.

По ее словам, самые высокие климатические риски имеет Крым. На полуострове наблюдается рост температуры, растет количество осадков, а также опасных явлений. Далее идут Ставропольский край, Курская и Воронежская области.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что текущая неделя на территории центральной части России станет последней в периоде метеорологического лета. В эту пятницу в столичном регионе воздух в последний раз прогреется до июльских температур в плюс 24-26 градусов, а следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени. По словам синоптика, в эти выходные в Москве не обойдется без осадков: в субботу будут ливни с грозами, а в воскресенье местами пройдет небольшой дождь. Ночью на 22 августа температура опустится до 13-16 градусов тепла, а лето "начнет меркнуть".