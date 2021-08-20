Глава МИД Украины назвал Крымский мост «неразрешимой проблемой» Фото: REUTERS

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Крымский мост «одной из самых сложных и почти неразрешимых проблем».

- Проблема Керченского моста – одна из наиболее сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальные географические факторы. Потому что география полностью контролируется российской стороной - и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова, - заявил украинский министр интервью изданию «Новое время» в пятницу, 20 августа.

Дмитрий Кулеба сказал также, что для Черного моря необходима новая стратегия черноморских государств Североатлантического альянса, Украины, Грузии и Молдавии, поскольку, если не будет стратегии и общих объединенных сил», то Россия «продолжит доминировать» в Черном море.

Как писал сайт kp.ru, накануне первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского и в целом властей Незалежной прекратить «рычать» на жителей полуострова.