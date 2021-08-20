Мошенники стали запугивать россиян уголовным преследованием

Россиян стали запугивать уголовным преследованием Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что мошенники начали запугивать жителей России уголовными делами.

Преступники звонят россиянам и сообщают, что их деньгами заинтересовались мошенники, поэтому их необходимо перевести на "резервный счет". У жертвы спрашивают адрес электронной почты, куда высылают фальшивые письма из банка и Центробанка, где указаны реквизиты "резервного счета".

Если россиянин пытается дозвониться до банка, то ему присылают письма якобы из прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда, где угрожают уголовной ответственностью "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ". Как пишет РИА Новости, мошенники считают это "главным козырем" в ходе обмана.

Напомним, мошенники стали пугать россиян снижением пенсии, а чтобы этого не произошло, просят погасить некую «задолженность» по специальному счету. Новый способ обмана уже успели опробовать на москвичах и, скорее всего, теперь он распространится в регионах. Одной из жертв преступников стала жительница Москвы. 10 августа ей позвонили от имени Пенсионного фонда, и предупредили о снижении выплат из-за долга. Женщине посоветовали обратиться в ФССП и даже дали номер телефона, где ее звонка уже ждали сообщники лже-сотрудников ПФР. В итоге пенсионерка перевела им 75 тысяч рублей.