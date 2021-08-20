Производители «КовиВака» подали заявку на одобрение вакцины в Южной Корее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Производители российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» подали заявку на одобрение данного препарата на территории Южной Кореи. Об этом в пятницу, 20 августа, пишет агентство Reuters, ссылаясь на южнокорейское министерство.

Сообщается, что Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств уже начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины.

Напомним, вакцина «КовиВак» была разработана в прошлом году центром имени Чумакова. Она стала третьей вакциной против коронавирусной инфекции, зарегистрированной на территории России.

Как писал сайт kp.ru, накануне Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax. Препарат в настоящее время проходит испытания.