Украинцев призвали позабыть о достойной работе из-за политики Киева

Жителей Украины призвали позабыть о достойной работе из-за политике Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор "Федерации работодателей Украины" Руслан Ильичев заявил, что граждане Незалежной не смогут найти достойную работу.

- Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? <...> Не будет достойной работы, забудьте, как страшный сон, — сказал он в ходе дискуссии о 30-летии независимости Украины.

Он добавил, что сейчас в стране нет качественной медицины и образования. Ильичев также указал на большие траты на содержание чиновников. По его словам, 167 тысяч госслужащих стоят Украине 40 миллиардов гривен в год. Киев ставит интересы иностранных кредиторов выше интересов украинцев, заключил эксперт.

Ранее украинский аналитик Александр Кочетков назвал успехи и провалы Незалежной за 30 лет независимости. Специалист считает, что страна смогла перейти от социалистической экономики к рыночной, но все равно "плетется в хвосте". По мнению Кочеткова, одной из причин эту стала невозможность "не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию приличными рамками". Главным успехом Украины Кочетков назвал то, что она все еще существует. В случае отсутствия изменений украинцы постепенно обнищают, а страна может разрушиться, отметил аналитик.