В МВД рассказали, как распознать мошенников по телефону

Россиянам рассказали, как распознать мошенников по телефону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев рассказал россиянам, как распознать мошенников во время телефонного разговора. По его словам, нужно бережно относиться к персональным данным.

- В случае получения СМС-сообщений, телефонных звонков ни в коем случае нельзя выполнять инструкции незнакомцев и ни под каким предлогом не переводить им денежные средства. Разговор с мошенником должен быть коротким. Вас с первых слов должны насторожить любые просьбы или инструкции. Прекращайте разговор сразу же, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Также Лебедев призвал не быть безучастным, рассказывать знакомым о новых схемах мошенничества, а также уберегать пожилых родственников от общения с мошенниками.

Ранее руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что мошенники начали запугивать жителей России уголовными делами. Жертвам сообщают, что их деньгами заинтересовались мошенники, после чего просят перевести средства на "резервный счет". Если россиянин пытается дозвониться до банка, то ему присылают письма якобы из прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда, где угрожают уголовной ответственностью "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ".