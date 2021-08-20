Лукашенко предложил Венгрии совместно защищать традиционные семейные ценности Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что сотрудничество республики с Венгрией должно развиваться и укрепляться в различных направлениях, в том числе в сфере защиты традиционных семейных ценностей. Об этом глава Белоруссии заявил в пятницу, 20 августа, в поздравлении президенту Венгрии Яношу Адеру с национальным Днем святого Иштвана, говорится на официальном сайте президента.

- Одним из перспективных направлений совместной работы может стать защита традиционных семейных ценностей. Мы готовы расширить диалог в данной отрасли, в том числе в рамках международных организаций, - сказал Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил также, что в последнее время республике и Венгрии пришлось пережить «нелегкие испытания», однако обе страны справятся с существующими трудностями. Глава государства выразил благодарность Венгрии за многолетнюю поддержку.

Как писал сайт kp.ru, накануне белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, как видит процесс смены власти в республики.