МИД Китая сравнил американскую демократию с холодным молоком

В Китае сравнили американскую демократию с холодным молоком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что американская демократия не подходит другим странами также, как ежедневное потребление холодного молока для китайцев.

По мнению Чуньин, ситуация в Афганистане показала, что "пересаженная" демократия показала свою недолговечность. Кроме того, фиксированной модели демократии не существует, дополнила она. Китайский желудок не подходит для ежедневного употребления молока, а американцы не привыкли есть при помощи палочек, отметили в МИД КНР. Поэтому американской демократии не стоит становиться кока-колой, оригинал которой производят в США, но весь мир получает одинаковый вкус, подчеркнули в ведомстве.

- В конечном счете что такое демократия? Кто должен дать ей определение? Кто должен решать, действительно ли демократична та или иная страна? Я считаю, что это право не должно быть монополизировано США и их немногочисленными союзниками, — заключила Хуа Чуньин.

Ранее министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в телефонной беседе обсудили ситуацию в Афганистане, где боевики радикального движения "Талибан"* взяли под свой контроль всю территорию страны. По мнению Вана И, Москве и Пекину следует "защищать законные интересы КНР и РФ в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу", а также "содействовать тому, чтобы "Талибан"* брал на себя ответственность, надлежащим образом обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций РФ и КНР в Афганистане".

*Запрещенная в России террористическая организация