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Политика17 августа 2021 6:58

Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане

В телефонной беседе с Сергеем Лавровым китайский министр Ван И подчеркнул, что у Запада не получится «вбить клин» между КНР и РФ
Источник:kp.ru
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Министр иностранных дел Китая Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром во вторник, 17 августа, министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в телефонной беседе обсудили ситуацию в Афганистане, где боевики радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль всю территорию страны.

«Ситуация в Афганистане резко изменилась. В новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество», - приводит слова китайского дипломата пресс-служба МИД КНР.

Новость дополняется.

Что происходит в Афганистане?
После захвата Кабула силами «Талибана» (запрещено в России как террористическая группировка) десятки тысяч людей принимают попытки сбежать из страны. Вот, что происходит в Афганистане на данный момент…

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