Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Китая Ван И Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром во вторник, 17 августа, министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в телефонной беседе обсудили ситуацию в Афганистане, где боевики радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль всю территорию страны.

«Ситуация в Афганистане резко изменилась. В новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество», - приводит слова китайского дипломата пресс-служба МИД КНР.

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