WSJ: Путин призвал Байдена отказаться от присутствия США в Средней Азии на встрече в Женеве Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выступил против размещения американских военнослужащих в соседних с Афганистаном государствах в ходе встречи с главой Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Женеве в июне 2021 года. Об этом в пятницу, 20 августа, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Автор материал Майкл Гордон заявил, что такая позиция была «продиктована стремлением России сохранить свои позиции в центральноазиатских странах» и «ограничила возможности американцев использовать беспилотники в регионе».

- Проблема усугубилась из-за краха афганского правительства и вооруженных сил. Теперь Штатам придется пользоваться базами в Катаре и кораблями, которые размещены в Персидском заливе, что существенно увеличит расходы на операции. На встрече в Женеве Владимир Путин особо обратил внимание Джозефа Байдена на недопустимость присутствия солдат в Средней Азии, - говорится в статье.

Напомним, встреча российского и американского президентов состоялась в июне текущего 2021 года в Женеве. На саммите Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, торговлю, ситуацию в Арктике, Сирии и других регионах, а также актуальные вопросы двусторонней повестки.