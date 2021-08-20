Контейнеровоз Ever Given следует по обратному направлению Суэцкого канала

Ever Given следует по обратному маршруту Суэцкого канала Фото: REUTERS

Контейнеровоз Ever Given, в марте 2021 года полностью заблокировавший Суэцкий канал, начал проход через водную артерию в обратном направлении.

Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас судно находится на пути из Порт-Саида в Исмаилию. Контейнеровоз движется по северной ветке пути, где в 2014 году построили второй участок, обеспечив проход судов в обоих направлениях.

По информации источника ТАСС, судно следует с неполной загрузкой.

- Судно сопровождают два буксира - один следует спереди, второй - сзади - с опытными лоцманами на борту, — сообщил собеседник агентства.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха смогли при помощи операции по углублению дна. С мели судно сняли только 29 марта. За это время в очередь на проход выстроились 422 корабля, пробка растянулась почти до Индии.