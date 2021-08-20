На Украине появится группа для нейтрализации угроз "Северного потока — 2"

Рабочая группа по нейтрализации угроз "Северного потока — 2" появится на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти создадут специальную группу для нейтрализации угроз, связанных с запуском газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на переписку премьера Незалежной Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

Из писем следует, что такая группа будет обсуждать нарабатывать предложения для нейтрализации угроз, которые якобы могут появиться после запуска трубопровода.

В переписке Ермак по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского предлагает включить в группу вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и главу Минюста страны Дениса Малюську. Предложение было одобрено. Также в группу включили министра энергетики Германа Галущенко.

Напомним, Владимир Зеленский надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев с гарантиями в энергетической безопасности, которые до этого могут быть обеспечены в ходе ее переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, речь может идти о том, что Москва согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в Европейский союз.