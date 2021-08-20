Иностранные студенты вернутся в Россию на учебу

Россия снова откроет границы для иностранных студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия снова откроет границы для иностранных студентов, чтобы они могли продолжить обучение. Въезд для них был временно запрещен в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Как рассказали в Минобрнауки, правила въезда уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время. Над этими вопросами работает, в том числе, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

“Алгоритм - правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время”, - цитирует ТАСС представителя ведомства.

После прохождения необходимых процедур иностранные студенты смогут приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате. Обучение для них начнется с нового учебного года. Те, кто не смогут присутствовать на занятиях очно, смогут учиться в удаленном формате. Как ранее писал сайт kp.ru, российские вузы готовы к гибридному формату обучения. Студентов будут заселять в общежития независимо от того, откуда они приехали. А обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции вводить не будут, но могут проводиться ПЦР-тесты.