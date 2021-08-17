Российские вузы начнут учебный год в гибридном формате

Вузы РФ начнут учебный год в гибридном формате Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский союз ректоров сообщил, что высшие учебные заведения России начнут учебный год в гибридном формате.

Студентов будут заселять в общежития независимо от того, откуда они приехали. Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции вводить не будут, но могут проводиться ПЦР-тесты. Также обсуждается возможность приема студентов из других стран, а не только тех, чьи границы открыты.

Согласно данным союза, в вузах России от коронавируса привились 60 процентов сотрудников и около 30 процентов студентов.

Ранее глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в школах на территории России начнётся в традиционном формате. Министр подчеркнул также, что принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции педагогов российских школ не будет.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала всех учителей в школах государства сделать прививку от коронавирусной инфекции до начала учебного года, чтобы минимизировать риски распространения заболевания в школах.