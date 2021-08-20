Британия ввела санкции против семи сотрудников ФСБ РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские власти ввели санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которых Лондон считает причастными к прошлогоднему инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 20 августа, санкционном списке Министерства иностранных дел Великобритании.

Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства по ограничения попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

Напомним, 9 августа Россия закрыла въезд нескольким гражданам Британии в ответ на другие ранее введенные санкции со стороны Лондона. В МИД РФ напомнили, что в декабре минувшего года и в апреле этого года власти Британии под надуманными и абсурдными предлогами ввели ограничения в отношении россиян из-за якобы нарушений прав человека в рамках «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях».