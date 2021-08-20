Wildberries обвинила Visa и Mastercard в угрозах банкам России из-за комиссий Фото: Анастасия Осипова

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries сообщил о незаконном давлении и угрозах со стороны иностранных платежных систем Visa и Mastercard российским банкам из-за решения о взимании комиссий. Об этом в пятницу, 20 августа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

- Подобные запугивания – это проявления недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попытка воспользоваться своим доминирующим положением на рынке в России, - говорится в сообщении.

Как пишет агентство ТАСС, накануне международная платежная система Visa направила в банки-эквайеры, которые работают с российским интернет-магазином Wildberries, письмо, в котором попросила расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий для иностранных платежных систем. Представители Visa также предупредили о штрафах в случае проведения транзакций с наценкой по картам.

Напомним, накануне Wildberries ответил на заявления платежных систем Mastercard и Visa о разнице в комиссии.