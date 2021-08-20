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В мире20 августа 2021 16:43

Военные применили слезоточивый газ и открыли стрельбу для разгона афганцев у аэропорта Кабула

Около 10 тысяч человек пытаются эвакуироваться из аэропорта столицы Афганистана
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Около 10 тысяч человек сейчас пытаются эвакуироваться из аэропорта столицы Афганистана.

Около 10 тысяч человек сейчас пытаются эвакуироваться из аэропорта столицы Афганистана.

Фото: REUTERS

В пятницу, 20 августа, военные применили слезоточивый газ, а также вновь открыли стрельбу в воздух для разгона толпы афганцев у аэропорта Кабула.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника, где также говорится о том, что военные выходят к периметру аэропорта, который окружили талибы*, чтобы семьи могли попасть внутрь.

При этом нет точной информации, какие именно военные применили слезоточивый газ, поскольку в аэропорту находятся как афганские, так американские и британские военнослужащие. Кроме того, на территории есть военные силы других западных стран.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 19 августа, Госдеп США сообщил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек. В пятницу, 20 августа, представитель гуманитарной организации Emergency заявили, что около 10 тысяч человек сейчас пытаются эвакуироваться из аэропорта столицы Афганистана.

Напомним, во время паники в аэропорту Кабула в среду, 18 августа, погибли по меньшей мере 17 человек. В понедельник, 16 августа, сообщалось о 12 погибших в давке в аэропорту афганской столицы. Ранее собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта, а также визы.

*Запрещенная в России террористическая организация