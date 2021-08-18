Не менее 17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула в среду, 18 августа.

Такие данные приводит Reuters со ссылкой на представителя НАТО. Как передает издание, ранее собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта, а также визы.

Напомним, ранее несколько человек из тех, кто хотел улететь из захваченного Кабула, зацепились за шасси самолета с американцами, и в итоге разбились насмерть, когда самолет набрал высоту. Позже появилось сообщение, что в отсеке шасси прилетевшего из афганской столицы самолета Военно-воздушных сил Соединенных Штатов нашли тело человека.

Как писал сайт kp.ru, комментируя произошедшие, постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что «друзья и союзники» Штатов «не висят на самолетах». Кроме того, сообщалось, что члены экипажа военно-транспортного самолета США нуждались в помощи психотерапевтов и священников, так как слишком разволновались после заявлений, что в нише шасси лайнера были найдены человеческие останки.