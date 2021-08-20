Путин и Меркель закончили переговоры в Москве спустя 2 часа 55 минут Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле в пятницу, 20 августа, завершились спустя 2 часа 55 минут.

Напомним, переговоры начались в 14.07 по московскому времени и завершились в 17.04. Таким образом в общей сложности продолжались почти три часа. Лидеры планировали обсудить отношения Москвы и Берлина, вопросы распространения коронавирусной инфекции, ситуацию в Афганистане, а также минские договоренности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, официальный визит Ангелы Меркель в Москву начался с посещения Могилы Неизвестного Солдата. Немецкий канцлер возложила цветы к кремлевской стене и отдала дань памяти советским защитникам. После минуты молчания оркестр исполнил гимн Германии. В конце церемонии глава правительства ФРГ вернулась в лимузин и поехала в Кремль на встречу с Владимиром Путиным.