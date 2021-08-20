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Политика20 августа 2021 15:13

Ангела Меркель почтила память советских солдат

Канцлер Германии возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В конце церемонии Меркель вернулась в лимузин и поехала в Кремль на встречу с Владимиром Путиным

В конце церемонии Меркель вернулась в лимузин и поехала в Кремль на встречу с Владимиром Путиным

Фото: REUTERS

Официальный визит Ангелы Меркель в Москву начался с посещения Могилы Неизвестного Солдата — канцлер Германии возложила цветы к кремлевской стене и отдала дань памяти советским защитникам.

В Александровский сад Меркель приехала на длинном официальном лимузине. Она в одиночестве прошла мимо строя Почетного караула, а потом возложила венок с лентами в цветах немецкого флага. Канцлер не забыла предварительно расправить ленты.

После минуты молчания оркестр исполнил гимн Германии. В конце церемонии Меркель вернулась в лимузин и поехала в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Уже общаясь с нашим президентом, канцлер с сожалением упомянет, что 80 лет назад «гитлеровская Германия напала на Советский Союз».

Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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