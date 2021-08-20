Путин попросил Меркель повлиять на Украину для выполнения обязательств по Донбассу

Владимир Путин попросил Ангелу Меркель повлиять на Украину для выполнения всех обязательств по Донбассу. Канцлер Германии отправится в Киев через два дня после встречи с Путиным, 22 августа.

- Обстрелы населенных пунктов Донбасса продолжаются ежедневно. Складывается впечатление, что руководство страны решило отказаться от мирного разрешения ситуации. Просим госпожу Меркель повлиять на украинскую сторону во время ее визита в Киев, - сказал Путин на совместной с Меркель пресс-конференции по итогам переговоров.

Он отметил, что канцлер Германии приложила много усилий для урегулирования украинского кризиса.