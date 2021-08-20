Путин и Меркель провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве 20 августа 2021. Полная стенограмма

Путин и Меркель встретились в Москве 20 августа 2021 года. Фото: REUTERS

В.Путин: Уважаемые коллеги! Дамы и господа!

Наши сегодняшние переговоры с госпожой Федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке.

Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов.

Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придаёт то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в Федеративной Республике она собирается покинуть пост Федерального канцлера. Но хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя.

Не может не вызывать уважения и то, что Ангела Меркель целых 16 лет возглавляет правительство Федеративной Республики, уверенно руководит одной из крупнейших, ведущих стран Европы, и она по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров.

За многие годы совместной работы между нами сложились хорошие деловые отношения. Мы поддерживали регулярные контакты, всегда были на связи, обсуждали актуальные двусторонние вопросы, стремились координировать позиции по проблемам глобальной политики.

Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенным, содержательным, нацеленным на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов.

Подчеркну, Германия является для России действительно одним из приоритетных партнёров и в политике, и в экономике.

Говоря о российско-германских торгово-экономических связях, отмечу, что, несмотря на коронавирус, который всё ещё остаётся серьёзным сдерживающим фактором для полноценного восстановления деловых контактов, взаимный товарооборот всё-таки начал расти. В январе мае этого года показатель приблизился к 33 процентам, превысив 21 миллиард долларов. Встречные капиталовложения вплотную приблизились к отметке в 30 миллиардов долларов.

В 2020 2022 годах проводятся перекрёстные российско-германские Годы экономики и устойчивого развития. В рамках их многочисленных мероприятий бизнесмены и предприниматели двух стран активно общаются, идёт согласование целого ряда совместных перспективных проектов в сфере торговли, промышленности и сельского хозяйства.

У нас есть и известные всем крупные проекты, они реализуются, и мы очень надеемся на то, что это не последние проекты.

Естественно, в ходе сегодняшних переговоров были затронуты многие насущные вопросы международной политики.

В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений. Движение «Талибан» (запрещен в РФ) контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала Афганского государства.

Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим «лекалам», не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы.

Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни.

Любые подобные социально-политические «эксперименты» ещё ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем.

Вместе с тем мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий. Надеюсь, что всё это будет воплощено в жизнь.

Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН.

И ещё один момент: на наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев.

Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины. Как вы знаете, госпожа Меркель многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса, стояла у истоков создания нормандского формата, мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс.

Добиться этого пока, к сожалению, не удаётся. Сегодня с российской и немецкой стороны была высказана серьёзная обеспокоенность ростом напряжённости на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему, и, надеюсь, это обсуждение будет продолжено в самое ближайшее время. С начала августа зафиксировано больше тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, обстрелы населённых пунктов Донбасса ведутся ежедневно.

Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи ещё раз просим госпожу Федерального канцлера, в том числе и с учётом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее обязательств.

Конечно, речь шла и о положении дел вокруг Белоруссии, госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства.

При обсуждении ситуации вокруг иранской ядерной программы мы с госпожой канцлером выразили надежду, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий. Я проинформировал госпожу Федерального канцлера о недавно состоявшемся моём телефонном разговоре с вновь избранным Президентом Ирана.

Как вы все знаете, госпожа Меркель стремится содействовать внутриливийскому урегулированию. В январе прошлого года ваш покорный слуга принял также участие в организованной по инициативе канцлера Берлинской конференции по Ливии, решения которой способствовали улучшению ситуации «на земле».

Сейчас полагаем, что мировому сообществу следует и далее вести диалог со всеми влиятельными политическими силами Ливии, чтобы сохранять и развивать тот позитив, которого пока достичь не удалось.

Рассказали немецким партнёрам о нашем видении положения дел в Сирии. На большей части территории этой страны поддерживается режим прекращения огня и идёт восстановление разрушенного хозяйства и инфраструктуры, однако по-прежнему сохраняется террористическая угроза. Из-за введённых против Дамаска нелегитимных санкций и пандемии коронавируса непростой остаётся и социально-экономическая ситуация.

Придаём большое значение одобренной в июле резолюции 2585 Совета Безопасности ООН по комплексному гуманитарному содействию Сирии. Это во многом стало результатом договорённостей, достигнутых в ходе июньского российско-американского саммита в Женеве. Надеемся, что европейские страны, включая Федеративную Республику, также присоединятся к усилиям по оказанию помощи сирийскому народу.

И в заключение хотел бы ещё раз поблагодарить госпожу Федерального канцлера за плодотворную совместную работу – и не только в ходе сегодняшних переговоров, но и за все предшествующие годы. Повторю, мы всегда будем рады видеть госпожу Меркель в России.

Благодарю вас за внимание.

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