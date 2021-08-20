Меркель сообщила, что рада конструктивному диалогу между Россией и Германией

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в пятницу, 20 августа, заявила, что рада диалогу между Москвой и Берлином, отметив, что этот диалог конструктивный.

«На сегодняшний день рады, что между странами идет диалог. Мы - за подходы к совместным решениям. Есть очень положительные моменты, например, экономические отношения, например, стажировки», - заявила немецкий канцлер.

При этом Меркель указала на ситуацию вокруг Алексея Навального, заявив, что приговор ему произошел на основании суда, которое ЕСПЧ назвал несоразмерным. «Для нас это неприемлемо», - добавила глава немецкого правительства.

Меркель также напомнила, что 16 раз побывала в России. «Это были не всегда простые переговоры, но я всегда пыталась находить компромиссы. В международных отношениях нет альтернативы диалогу. Конечно, всегда все могло быть проще, но диалог нужно продолжать», - отметила она.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер, также заявил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке, отметив, что обсуждались перспективы развития отношений между сторонами.