Владимир Путин: Мы готовы транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия готова транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле в пятницу, 20 августа.

Российский лидер отметил, что «Северный поток - 2» на 2 000 километров короче, чем украинский транзит, и является современной экологически чистой системой, которая в пять раз сокращает выбросы углеводородов.

«И это намного дешевле, чем транзит через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины», - заявил глава государства.

Путин отметил, что это вопрос «чисто коммерческого характера», который российская сторона «не только готова обсуждать, но и готова к этому идти». «Особенно что касается поставок в южную Европу. Другого более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей нет», - отметил он.

Напомним, ранее «Газпром» сообщил, что сможет поставить в Европу 5,6 млрд кубометров газа через «Северный поток – 2» в 2021 году.