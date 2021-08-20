Владимир Путин о "Северном потоке-2": Осталось достроить 15 километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, осталось 15 километров по морю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле в пятницу, 20 августа.

«15 километров осталось по морю. Всё, можно считать, что это (строительство газопровода «Северный поток – 2») близится к завершению», - заявил российский лидер.

Глава государства также отметил, что «Северный поток - 2» на две тысячи километров короче, чем украинский транзит, и является современной экологически чистой системой, которая в пять раз сокращает выбросы углеводородов. Тем не менее, как писал сайт kp.ru, российский лидер заявил о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера».