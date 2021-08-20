Меркель заявила о необходимости поддерживать диалог между Россией и Германией Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в пятницу, 20 августа, заявила о необходимости продолжать диалог между двумя странами, несмотря на то что взгляды сторон по некоторым вопросам расходятся.

«Я убеждена, что несмотря на различные политические системы, нужно держать открытыми каналы общения. Как показывают исторические отношения между Германией и Россией, они были разными. У нас политические системы развивались по разным векторам. Но мы всегда говорили, и я надеюсь, что я смогла внести вклад в это. Не поддерживать диалог - это не вариант», - заявил глава немецкого правительства.

В свою очередь российский лидер отметил, что отношения между странами «строились по-разному». «Мы сейчас подчеркнули. У нас разные подходы к оценкам разных ситуаций. Но тем не менее объем сотрудничества - он увеличился. Он стал более насыщенным», - заявил глава государства.

Напомним, переговоры между Меркель и Путиным в общей сложности продолжались почти три часа. Российский лидер и немецкий канцлер планировали обсудить отношения между двумя странами, вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа, а также обострившуюся ситуацию в Афганистане и минские договоренности.