ОАК: испытательные полеты Ил-114 приостановлены после крушения Ил-112В. Фото: ОАК

Испытательные полеты пассажирского самолета Ил-114-300 приостановлены после крушения военно-транспортного самолета Ил-112В, которое произошло накануне около этого аэродрома в полутора километрах от полосы взлета рядом с большим Никольским прудом. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», - говорится в сообщении ОАК.

Напомним, ранее заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в эфире Радио «Комсомольская правда» предложил, что в данном случае можно говорить о разрушении двигателя в воздухе.

Как писал сайт kp.ru, при крушении лайнера погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.