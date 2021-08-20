Более 43 миллионов россиян привились от коронавируса. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Более 43 миллионов россиян уже сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Однако в ведомстве считают, что этой цифры недостаточно.

- Здесь вопрос не только в коллективном иммунитете, мы будем чувствовать себя безопаснее, когда количество людей, имеющих защитное противостояние к инфекции, будет больше 80%, - сказал он.

По словам Мурашко, в России есть регионы, где вакцину от COVID-19 получило более 60% взрослого населения. В их числе Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская области. В Калмыкии также привиты более 50% человек.

Министр призвал сохранить темпы вакцинации.

Ранее Мурашко сообщил о том, что сейчас дети стали чаще болеть коронавирусом. Это происходит из-за агрессивности возбудителя. Для того, чтобы минимизировать риски для детей нужно, в первую очередь, привиться их родителям.