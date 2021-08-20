Голикова: беременным нужно делать прививку от коронавируса

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация беременных от коронавирусной инфекции спасает жизни и матери, и ребенка. Такое заявление в пятницу, 20 августа, сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в большинстве случаев болезнь у вакцинированных протекает бессимптомно или в легкой форме, это, в том числе, касается и беременных. При этом Голикова отметила, что к прививкам для беременных подходили очень осторожно.

«Сейчас мы абсолютно видим, что в сравнении результатов - если человек заболел и не привился и привился и заболел - это две совершенно разные вещи. Вакцинация - это спасение жизни для беременной и себя, и своего ребенка и избежание тех последствий негативных, которые мы видим после перенесенного ковида», - сказала вице-премьер.

Напомним, ранее сайт kp.ru, писал о том, что команда исследователей под руководством главного акушера-гинеколога Минздрава опубликовала данные, как прививка от коронавируса действует на будущих мам и малышей. Ученые подчеркнули, что при вакцинации беременных вырабатываются антитела, которые защитят от коронавируса и ребенка.