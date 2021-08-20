Минобороны России не исключает вступления Сирии в ОДКБ Фото: REUTERS

Сирия может быть включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это будет выгодно данной стране, а также государствам организации. Такое заявление в пятницу, 20 августа, сделал начальник Главного военно-политического управления Министерства обороны России Андрей Картаполов.

«Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке, если это будет выгодно всем, и Сирии, и партнерам по ОДКБ, я не исключаю такую возможность», - заявил Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее Россия предложила странам Организации Договора о коллективной безопасности создать совместный совет по противодействию биологическим угрозам. Как сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, такой совет должен заняться разработкой практических мер по предотвращению угроз международной, региональной и национальной безопасности на фоне воздействия опасных биологических факторов.