Байден заявил, что не может гарантировать полный успех операции по эвакуации из Кабула

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что сделает все возможно для эвакуации людей, которые хотят покинуть Кабул, однако отметил, что не может гарантировать полный успех этой операции.

«Я не могу гарантировать достижение финального результата операции», - заявил американский лидер в ходе выступления в Белом доме в пятницу, 20 августа.

При этом Байден пообещал делать все возможное для проведения эвакуации людей, указав на то, что на сегодняшний день в аэропорту Кабула находятся около шести тысяч американских военных, которые занимаются обеспечением безопасности объекта и эвакуацией людей.

Глава Белого дома также уточнил, что американское военное командование завершит вывод воинского контингента из Афганистана после завершения операции по эвакуации из аэропорта Кабула гражданских людей, которые хотят покинуть территорию республики. При этом, он не назвал предполагаемые сроки завершения вывода войск.

Напомним, ранее Байден допустил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане и после 31 августа, при условии, что к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американских граждан.