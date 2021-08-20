Минобрнауки: решение об обязательной вакцинации преподавателей вузов принимается на уровне регионов Фото: Анастасия ОСИПОВА

Для преподавателей, которым рекомендовано привиться от коронавирусной инфекции, решение о проведении обязательной вакцинации будет зависеть от региональных властей. Такое заявление сделал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, указав на то, что в данном случае все зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном субъекте страны.

Кроме того, министр отметил, что все студенты российских вузов будут допущены к занятиям, не зависимо от того, прошли ли они вакцинацию от коронавирусной инфекции или нет. Они смогут спокойно обучаться в учебных аудиториях, проходить практику и посещать все оздоровительной инфраструктуре. «Заселение в общежитие будет проходить независимо от того, привит студент или нет», - добавил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Фальков также заявил, что во всех университетах будут продолжать соблюдать противоэпидемические меры. Речь идет о термометрии, ношении масок и обработки помещений.

Напомним, накануне Минобрнауки сообщило, что Россия снова откроет границы для иностранных студентов, чтобы они могли продолжить обучение. Въезд для них был временно запрещен в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.