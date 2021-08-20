Глава Минобрнауки: противоэпидемические меры для вузов в новом учебном году не изменятся Фото: Мария ЛЕНЦ

Противоэпидемические меры и требования для российских вузов в новом учебном году не изменятся. Такое заявление в пятницу, 20 августа, сделал глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Что касается требований и противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. В этом году принципиальных изменений нет», - сказал глава ведомства в интервью телеканалу «Россия-24», комментируя вопрос об изменениях требований к противоэпидемическим мерам для университетов.

Фальков отметил, что речь идет о мерах защиты, которые были и остаются в рамках противоэпидемических требований, такие как термометрия, соблюдение социальной дистанции, ношение масок, санитарная обработка помещений.

«Не всем, конечно, это нравится. Но это позволяет снизить риски, которые до сих пор, к сожалению, существуют», - добавил министр.

Как писал сайт kp.ru, Фальков также сообщил, что для преподавателей, которым рекомендовано привиться от COVID-19, решение о проведении обязательной вакцинации будет зависеть от региональных властей. Министр пояснил, что в данном случае все зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном субъекте страны.