Nl: США создают новые гиперзвуковые ракеты в ответ на успехи России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами США Роберт Страйдер рассказал, что Америка ведет разработку гиперзвуковой ракеты "Темный орел". Об этом он сообщил в ходе выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама, пишет The National Interest.

Страйдер заявил, что новая ракета является гиперзвуковым оружием большой дальности и, предположительно, будет у американской армии в 2023 году.