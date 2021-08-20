Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире20 августа 2021 23:26

Nl: США создают новые гиперзвуковые ракеты в ответ на успехи России

Американцы также пригрозили противникам уничтожением новыми ракетами
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Nl: США создают новые гиперзвуковые ракеты в ответ на успехи России

Nl: США создают новые гиперзвуковые ракеты в ответ на успехи России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами США Роберт Страйдер рассказал, что Америка ведет разработку гиперзвуковой ракеты "Темный орел". Об этом он сообщил в ходе выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама, пишет The National Interest.

Страйдер заявил, что новая ракета является гиперзвуковым оружием большой дальности и, предположительно, будет у американской армии в 2023 году.