Американский генерал рассказал, как Пентагон может противостоять гиперзвуковому оружию

СЕГОДНЯ 04:23 2018-03-02T04:46:14+03:00

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен выступает перед военными 28 февраля Фото: кадр с видео

Глава Стратегического командования вооруженных сил США считает, что Штатам нужно развивать систему орбитальных радаров

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Соединенным Штатам нужно вместо защиты от баллистических ракет нужно развивать систему орбитальных радаров, чтобы противостоять гиперзвуковому оружию, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на одной из американских военных баз в штате Виргиния.

Он посетовал, что Пентагон тратит деньги на наземные системы обнаружения вместо того, чтобы строить космические аппараты и выделить всего несколько миллиардов долларов на создание орбитальных радаров.

«Наши противники наблюдали за этим, и теперь делают ставку на сверхзвуковое оружие и ракеты с возможностью маневрирования», - приводит слова американского генерала издание Defense One.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в частности, рассказал о новейшем гиперзвуковом комплексе «Кинжал» на основе модернизированного самолета МиГ-31, который способен в считанные секунды доставить ракету в нужный район и остаться незамеченным системами противовоздушной или противоракетной обороны.

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