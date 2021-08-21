Антонов обвинил США в нарушении международного права из-за санкций против "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции США против строящегося газопровода "Северный поток - 2" нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений.

По его мнению, американская сторона изначально пыталась не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой.

- Односторонние действия американцев против проекта "СП-2" нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий, - рассказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.