Сергей Лавров: «Все попытки сорвать «Северный поток — 2» обречены на провал»

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Проект «Северный поток - 2» (СП-2) реализован практически до последней мили. И это несмотря на санкции Запада. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил студентам и преподавателям Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

- Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, не совсем порядочно: задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на «Северный поток - 2», - отметил глава МИД. - Но еще раз повторю: за нами не просто решение двух стран (России и Германии), поддержанное многими членами ЕС, но еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать.

Лавров высказал уверенность, что все попытки «подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями завершение СП-2 обречены на провал.

- Россия готова возобновить любые контакты с Евросоюзом, периодически проходят встречи по видеосвязи, когда обсуждаются, скажем, отдельные проблемы мировой политики, - заметил Лавров. - Среди затрагиваемых тем Балканы, Ближний Восток, Ливия. Хотя периодически наши партнеры ведут себя странно: там, где мне выгодно, я утилитарно буду тебя вовлекать, а там, где ты сам готов бы был поучаствовать, но я не хочу, знай, пожалуйста, свой шесток.

При этом, по мнению Лаврова, многие политики в ЕС понимают тупиковость такой линии, но, «бал там правит очень агрессивное русофобское меньшинство».

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