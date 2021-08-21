Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20.5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 августа 2021 4:50

Сенатор Пушков назвал "истерикой" слова Климкина о способе "остановить Россию"

По его мнению, постоянное предистерическое состояние становится главной чертой нынешней украинской элиты
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который заявлял о способе "остановить Россию" с помощью сотрудничества с Соединенными Штатами.

По мнению Пушкова, такие высказывания украинского экс-чиновника - просто "истерика".

- Главная черта нынешней украинской элиты - постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот и экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана, - написал сенатор в своем телеграм-канале.