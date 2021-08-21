Гинцбург призвал студентов вакцинироваться до начала учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург призвал российских студентов вакцинироваться от коронавируса перед началом нового учебного года.

- Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек covid-19, - заявил ученый ТАСС.

По его мнению, в коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой в заполненных аудиториях, прививка крайне необходима для сохранения здоровья.

К слову, противоэпидемические меры и требования для российских вузов в новом учебном году не изменятся. По словам главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, учреждениям нужно соблюдать рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором, принципиальных изменений в них нет.

До этого Фальков сообщал, что для преподавателей, которым рекомендовано привиться от ковида, решение о проведении обязательной вакцинации будет зависеть от региональных властей.