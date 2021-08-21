Трамп посоветовал Байдену извиниться перед американцами из-за ситуации в Афганистане Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что нынешнему лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену нужно извиниться перед гражданами за то, как проходит вывод войск США из Афганистана.

- Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские, ... за то, что позволил попасть в руки "Талибана"* военному оборудованию и технике на 85 миллиардов долларов, - заявил Трамп.

Республиканец уверен, что при его администрации вывод американских войск не обернулся бы такой катастрофой.

До этого Трамп призывал Байдена немедленно подать в отставку - такого унижения Соединенных Штатов Америки, которое устроили им талибы* в Кабуле, не было 46 лет. В апреле 1975 года американцы бежали из Сайгона - поднимаясь в вертолеты прямо с крыши своего посольства.

*Запрещенная в России террористическая организация